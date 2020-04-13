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Кудрин: число безработных в России может увеличиться в три раза

13.04.2020

Возможно, до конца 2020 года количество безработных в России возрастет с 2,5 млн до 8 млн человек. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает РБК.

«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — считает Кудрин.

В данный момент на ряд услуг спрос сейчас практически отсутствует, например, на ресторанную деятельность, развлечения и спорт. В России сейчас порядка 30% работников связанных с этими отраслями компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация не изменится, людей начнут увольнять.

По словам Кудрина, во время кризиса 2008 года роста безработицы удалось избежать благодаря решениям по поддержке бизнеса. «Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны», — пояснил про тот период глава Счетной палаты.

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