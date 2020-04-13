Фигуранту «московского дела» Никите Чирцову смягчили приговор

Московский городской суд изменил наказание для фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова на более мягкое: вместо года колонии — 11 месяцев. Судья постановила освободить осужденного из-под стражи, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Александра Боркова.

«Пока нет апелляционного определения, но судья озвучила, что она исключила применение насилия как квалифицирующий признак и на данном основании смягчила приговор до 11 месяцев, — говорит Борков. — Я очень надеюсь, что суд сейчас организует процедуру освобождения. Все зависит исключительно от того, как быстро документы уйдут в СИЗО». По его словам, Чирцов, который находится в СИЗО-1 Курска, может выйти на свободу уже после обеда.

Никита Чирцов 27 июля, по мнению следствия, умышленно толкнул полицейского. Пострадавший в суде говорил, что не почувствовал боли, а «просто попятился назад», а Чирцов вину отрицал. Тем не менее фигуранта «московского дела» осудили за применении насилия к представителю власти. С сентября 2019 года Чирцов находится под стражей.