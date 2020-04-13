Удаление колонки о Сечине с сайта «Ведомостей» объяснили ее лживостью

Колонка профессора Чикагского университета Константина Сонина с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина дважды была удалена с сайта «Ведомостей» по требованию исполняющего обязанности главного редактора издания Андрея Шмарова. Он объяснил это тем, что она лживая, и из-за нее на «Ведомости» могут подать в суд, рассказал «Открытым медиа» один из сотрудников издания. Он уверен, что колонка Сонина пропала после звонка вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьева главреду «Ведомостей».

После первого удаления текст вернул заместитель главного редактора издания Александр Губский. Согласно его сообщению в Facebook, он включил текст в утреннюю рассылку и был удивлен его ночным исчезновением.

В колонке Сонина говорится, что деятельность команды Игоря Сечина в «Роснефти» долгие годы критикуется экспертами. Однако на это не обращало внимание население России. «Запомнятся не 10 лет бессмысленных трат на «повышение геополитической роли», а малопонятная передача активов в 2020 г. Потому что в тяжелых обстоятельствах граждане внимательнее следят за государственным кошельком», — пишет Сонин, имея в виду венесуэльские активы, переданные «Роснефтью», чтобы уйти от санкций.

Напомним, что и.о. главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров ранее без согласования с редакцией менял заголовок в статье о венесуэльских активах «Роснефти», чем вызвал негативную реакцию со стороны своих подчиненных. Сотрудники редакции просили убрать Шмарова с этого поста и заменить на сотрудника, который устроил бы коллектив.