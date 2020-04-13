Сервис выдачи цифровых пропусков атакован ботами

Онлайн-сервис выдачи цифровых пропусков для жителей Москвы и Подмосковья работает с перебоями. В оперативном штабе сообщают об атаке ботов на сервер.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Напоминаем, что пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля, у вас есть еще два дня для оформления заявки. При оформлении заявки используйте домен nedoma.mos.ru», — говорится в сообщении штаба.

Власти также напоминают, что получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта также можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377.

К 10:00 13 апреля поданы 702 344 заявки на получение пропуска.