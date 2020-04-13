Издатели и писатели просят включить книги в перечень товаров первой необходимости

«Открытое письмо книжников», адресованное правительству России, написали более 500 представителей издательств и известные писатели — они просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости, а также включить индустрию в список отраслей для оказания первоочередной адресной поддержки в связи с пандемией.

«Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50–60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии», — цитирует письмо «КоммерсантЪ».

Среди подписавших его писатели Людмила Улицкая, Захар Прилепин, Александр Цыпкин, Михаил Веллер, Гузель Яхина и другие.