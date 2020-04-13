Правозащитники обратились в ООН из-за бунта в иркутской колонии

К спецдокладчикам ООН обратилась правозащитная организация «Русь сидящая», которая просит призвать Россию расследовать бунт в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области, который привел к гибели людей и пожару. Об этом сообщает РБК.

Обращение правозащитников адресовано спецдокладчику ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар и спецдокладчику ООН по вопросам пыток и бесчеловечного обращения Нильсу Мельцеру. «Русь сидящая» просит ООН призвать Россию к оказанию помощи пострадавшим, срочному, эффективному и независимому расследованию смерти двоих заключенных и «чрезмерного применения силы в ИК-15», а также к обеспечению доступа в колонию Общественной наблюдательной комиссии.

Кроме того, правозащитники предлагают задать правительству России вопросы о том, кто отдал распоряжение о жестком подавлении бунта и применении оружия, были ли эти методы соразмерны угрозе, о пострадавших, возможных погибших и совершивших суицид во время подавления протеста в колонии.

Напомним, что в ИК-15 9 апреля произошел бунт, после того как сотрудник избил заключенного, который после этого порезал себе вены. Когда заключенного избили вновь, еще 17 человек, находящихся в ИК, вскрыли себе вены. 10 апреля в колонии начался пожар.