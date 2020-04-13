69% москвичей согласны пожертвовать правами для борьбы с вирусом

Более половины жителей Москвы согласны с ограничением их прав для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом почти треть (28%) не согласны с подобными ограничениями, следует из опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», передает РБК.

Доля готовых пожертвовать своими правами по сравнению с мартом выросла на 9%, в то же время на 3% стало меньше тех, кто ответил отрицательно. Среди тех, кто выразил согласие пожертвовать правами, преобладают респонденты в возрасте 39–45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%). Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18–24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).



«Не стоит забывать, что с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. Возможно, в ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», — прокомментировал результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.



С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на транспорте понадобится цифровой пропуск. На сайте мэрии уже заработал сервис по их оформлению.