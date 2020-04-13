Артем Охотин, врач Тарусской ЦРБ: COVID-19: Советы земского врача

Все чаще люди лично или публично спрашивают, что делать, если заболел.

Кашель, лихорадка, ломота во всем теле, боли в горле — обычные «гриппозные» симптомы. Сегодня — это почти наверняка КОВИД. Невозможно дать один совет на все случаи жизни, каждая ситуация индивидуальна. В обычной жизни я стараюсь вообще не давать общих советов и напутствий, особенно в интернете. Но сегодня ситуация особая, люди делают много лишнего и часто вредят этим себе. Поэтому я решил написать скорее житейские, чем медицинские, соображения о происходящем.

1. Не надо стремиться сдать анализы на коронавирус— это никак не повлияет на ваш шанс выздороветь, а осложнить ситуацию может сильно. Например, вы можете заразиться, пока будете сдавать анализ. Отрицательный анализ создаст ложное чувство спокойствия, тогда как анализы при КОВИД часто бывают ошибочно отрицательными. Положительный анализ сделает вас объектом внимания государства, для которого ваше личное благополучие — не главное. Сам по себе подтвержденный диагноз КОВИД никак не повлияет на то, что надо делать.

2. Не надо стремиться сделать КТ. Во-первых, как и с анализом, само по себе обнаружение признаков КОВИД, даже двусторонней пневмонии, никак не повлияет на то, что надо делать дальше. При КОВИД даже у самых легких пациентов на КТ часто выявляется двусторонняя пневмония, которая проходит сама. Но, как и с анализом, если на КТ у вас найдут двустороннюю пневмонию, очень велики шансы, что вы окажетесь в больнице только из-за результатов КТ, и пользы от этого не будет. Во-вторых, томографы часто должным образом не обеззараживают, и даже если у вас не КОВИД, вы можете заразиться в томографе, в зоне ожидания или при общении с персоналом.

3. Надо иметь в виду, что никакого специального лечения КОВИД нет, все имеющиеся методы, в том числе противовирусные препараты и иммуномодуляторы, носят скорее экспериментальный характер, и эффективность их не доказана. Наиболее перспективные из них (Ремдесивир и плазма выздоровевших людей) пока для массового применения недоступны даже в США.

4. Больницы находятся в очень сложном положении, что во многом обусловлено поступлением очень большого числа нетяжелых пациентов. Врачей не хватает, они стараются спасти тех, кто находится в тяжелом состоянии. Обращаться в больницу, если нет угрозы жизни, и так опасно, а сегодня — опасно вдвойне. Поэтому если нет угрозы жизни — не стоит рисковать.

5. Как понять, что угроза жизни есть? Это самое сложное. Пока нет одышки (нехватки воздуха), пока беспокоят лишь высокая лихорадка и мучительный кашель, — скорее всего, угрозы нет, и надо просто терпеть. Это немедицинский совет, в «мирное время» и в условиях развитой медицины, я бы, наверное, советовал иначе, но сегодня риск, вызванный попаданием в систему здравоохранения, может оказаться выше риска самой болезни.

6. Многие врачи (особенно делающие официальные заявления) скажут вам, что нужно обязательно вызвать врача, «скорую», обратиться в больницу. Я с этим не согласен. К cожалению, большинство врачей, осматривающих больных дома, не смогут отличить серьезную ситуацию от несерьезной, и их тактика часто будет зависеть от указаний начальства и немедицинских соображений.

7. Можно ли лечиться самому? Эффективность большинства препаратов, использующихся при КОВИД, сомнительна, а многие из них обладают побочными эффектами. Описаны случаи смерти от самолечения КОВИД, например от приема гидроксихлорохина. Поэтому принимать самому можно только то, что достаточно безопасно. Это питье (в меру), парацетамол (до 2–3 г в сутки), анальгин (есть данные, что он может вызывать патологию крови, но риск этот очень мал, 1–2 случая на миллион). Если сохраняются кашель и лихорадка, можно начать принимать антибиотик — Азитромицин, 500 мг в первые сутки, затем 250 мг 1 раз в сутки. Есть мнение, что он эффективен именно при КОВИД, но оно мало чем подтверждено. Азитромицин, однако, может помочь, если у вас оказалась обычная бактериальная пневмония. От кашля можно принимать препараты с кодеином, но они с недавнего времени доступны только по рецепту. Препараты с декстрометорфаном (Туссин-плюс) несколько лет назад запретили, остается Бутамират, входящий в состав сиропа Синекод — он не так эффективен, но зато его можно купить без рецепта.

8. А вдруг мне станет хуже от этих советов? Как можно давать советы, не видя больного? В обычной жизни такие советы в самом деле давать нельзя. Но это не медицинские советы, они не заменяют врачебную консультацию. Это сугубо личные соображения, обусловленные тяжелым моментом, в котором мы с вами находимся. Принимать решение вам все равно придется самому.

Берегите себя! Мы это преодолеем!

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