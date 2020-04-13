Цена на нефть выросла после сделки ОПЕК + по сокращению добычи

В начале торгов 13 апреля стоимость фьючерсов на нефть выросла примерно на 5% и в пиковый момент превысила $33 за баррель. Рост произошел после того, как 12 апреля страны ОПЕК+ завершили сделку по совместному сокращению добычи нефти на 9,7 баррелей в сутки с 1 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

Сделка ОПЕК+ положила конец начавшейся в начале марта ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией. Тогда Россия отказалась снижать добычу при падении спроса из-за пандемии коронавируса. В ответ Саудовская Аравия нарастила производство ресурса и снизила цены. Однако когда основные соперники 9 апреля все-таки смогли договориться о снижении добычи , против предложенных условий выступила Мексика. В итоге, после нескольких дней переговоров, страны ОПЕК+ приняли позицию этой страны.

У США, Бразилии и Канады, не входящих в ОПЕК+, производство должно сократиться, по их заявлениям, на 3,7 млн баррелей за сутки. Другие страны G20 снизят добычу на 1,3 млн. Однако эти цифры не говорят о добровольном единовременном сокращении, а скорее отражают влияние низких цен и спроса на добычу.

Однако решение ОПЕК+ не вызывает оптимизма у экспертов. «Это не решит проблему избыточного предложения, — говорит главный аналитик по нефти в консалтинговой компании Energy Aspect Амрита Сен — Да, это историческая сделка, но подобные сокращения должны будут происходить месяцами, если не годами, чтобы приблизить рынки к решению проблемы».