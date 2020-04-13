ОПЕК+ сократит добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ после нескольких дней длительных переговоров заключили сделку о сокращении добычи нефти на фоне упавшего из-за пандемии коронавируса спроса. Из-за Мексики, в мае и июне снижение производства составит 9,7 млн баррелей в сутки вместо 10 млн, сообщает Reuters.

12 апреля министры энергетики стран ОПЕК+ продолжили начавшееся 9 апреля обсуждение соглашения по совместному сокращению добычи нефти в надежде расставить точки над i до открытия торгов. На этот раз им удалось найти компромисс.

Страны приняли условия Мексики и решили сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки вместо 10 млн. Также было заявлено о сокращении на 3,2 млн баррелей в сутки представителей G20, не входящими в ОПЕК+. 300 тыс. баррелей в сутки вместо Мексики сократит США.

«Сейчас мы объявляем о завершении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 миллионов баррелей нефти в день со стороны членов ОПЕК +, начиная с 1 мая 2020 года», — сообщил министр нефти Кувейта Бахит Шабиб ар-Рашиди.

Напомним, что против согласованных 9 апреля квот выступили Мексика. Ее представители заявили, что могут сократить производство лишь на 100 тыс. баррелей в сутки вместо 400 тыс., которые предлагало соглашение, и договорились, что вместо них сократят добычу США. Однако Саудовская Аравия выступила против уступок Мексике, так как в этом случае и другие страны могут потребовать послаблений из-за неравных условий.

10 апреля на совещании министров энергетики стран G20, где ключевым вопросом также было сокращение добычи нефти и соглашений ОПЕК+, Мексику уговорить принять сделку на первоначальных условиях не удалось. При этом ряд стран, не входящих в ОПЕК+, также говорили о возможном присоединении к соглашению.

11 апреля о готовности поддержать соглашение ОПЕК+ заявила Африканская организация производителей нефти (APPO). Заявление объединения опубликовал Twitter ОПЕК. В том числе снижать производство нефти намерены страны организации, не входящие в ОПЕК+. Конкретные цифры по сокращению добычи в APPO не называют, однако обещают сообщить их в секретариат ОПЕК в ближайшее время.