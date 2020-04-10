В колонии Ангарска начался пожар — ранее заключенные устроили там бунт

Исправительная колония, где 9 апреля заключенные устроили беспорядки, горит в городе Ангарске Иркутской области. Собеседник ТАСС говорит, что огнем охвачены три здания. По предварительным данным, в них расположены деревообрабатывающие цеха.

«Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске, — пишет в Facebook глава «Руси сидящей» Ольга Романова. — Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него все горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все. Бунт вспыхнул из-за регулярных избиений осужденных сотрудниками ИК».

Ранее сообщалось, что ИК-15 бунт начался после того, как сотрудник избил заключенного. Во ФСИН утверждают, что это осужденные напали на сотрудника.