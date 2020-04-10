Адвокаты сообщили о возможных очагах заражения COVID-19 в СИЗО

По словам адвоката Данилы Лунева в московском СИЗО № 7, которое находится в Капотне, у нескольких человек выявлены первичные признаки ОРВИ. Как передают «Открытые медиа», по словам юриста, тесты на коронавирус арестантам не делают, сидят все общих камерах. В самом СИЗО информацию о заболевших ОРВИ отрицают. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников не смог прояснить ситуацию, так как СИЗО находятся на карантине, и правозащитников туда не допускают.

В пятницу СМИ сообщили, что сотрудников СИЗО в Марий Эл закрыли на карантин вместе с заключенными, якобы одна из сотрудниц с положительным диагнозом на COVID-19 умерла. В УФСИН карантин подтвердили, но факт заболевания нет.

Официально в России признан лишь один факт заражения в пенитенциарной системе — в Рязанской области заболел сотрудник колонии. В организации «Общественный вердикт» подозревают, что возможные очаги заражения могут быть в колониях и СИЗО Краснодарского края, Татарстана, Ярославской и Московской областей.

Во ФСИН уверяют, что «на сегодняшний день не допущено ни одного случая заболевания коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных».