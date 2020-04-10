РБК: Собянин объявит о введении цифровых пропусков для перемещения по Москве
10.04.2020
В ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Источник «Ведомостей» отмечает, что перечень оснований для получения пропуска будет широким, а некоторым категориям граждан пропуска не потребуются. Также власти Москвы решили отказаться от QR-кодов.
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