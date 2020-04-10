США может снизить добычу нефти вместо Мексики в рамках сделки ОПЕК+

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал на пресс-конференции о том, что он договорился с президентом США Дональдом Трампом о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на май и июнь 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

США согласились сократить добычу 250 тыс. баррелей в сутки от имени Мексики. Сама Мексика, как и планировала ранее, сократит 100 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что вчера страны ОПЕК+ согласовали сделку, предполагающую совместное снижение добычи нефти на ближайшие два месяца на 10 млн баррелей в сутки. Однако Мексика отказалась подписываться под квотой в 400 тыс. баррелей в сутки и настаивала на 100.