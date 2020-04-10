Кремль заключил контракт на питание в День Победы

Управление делами президента заключило контракт на организацию питания гостей, журналистов и обслуживающего персонала мероприятий, связанных с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Информация размещена на сайте госзакупок.

Поставщиком услуги выбран комбинат питания «Кремлевский». Он должен выполнить условия контракта до конца года. Среди прочего, компании предстоит организовать зону питания в международном пресс-центре в «Манеже» во время торжественных мероприятий.

«Ожидается, что для освещения мероприятий по празднованию 75-й годовщины Победы будут аккредитованы около 4000 представителей средств массовой информации. С учетом данной предварительной оценки Международный пресс-центр должен в период пиковой нагрузки обеспечивать буфетное обслуживание и организацию питания журналистов в количестве 2500 человек», — говорится в техническом задании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что решение об отмене или переносе парада из-за распространения коронавируса пока не принято.