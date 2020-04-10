В Ульяновской области медсестра заразила коронавирусом более 30 человек

Все 34 человека, которые, как выяснилось сегодня, оказались зараженными COVID-19 в Ульяновской области, контактировали с медицинской сестрой Карсунской районной больницы, которая вернулась 10 марта из ОАЭ и вышла на работу. Руководству о своей поездке он не сказала, признаков ОРВИ у нее не было, отметили в региональном Минздраве. Позже она почувствовала себя плохо и ушла на больничный. 9 апреля ее уже выписали из больницы, так как повторный анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

Как пишет «73online», медсестра Валентина Прусакова не должна была соблюдать карантин, поскольку по состоянию на 10 марта ОАЭ не числились в списках закрытых стран.

Карсунская больница закрыта на карантин и обработку. Всего официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе 40, два человека выздоровели.