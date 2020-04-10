Московских главврачей предупредили о ложноотрицательных тестах на COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы предупредил о «значительном числе случаев ложноотрицательных результатов» тестов на коронавирус и предостерег о «высоких рисках развития тяжелых форм заболевания» руководителей столичных медучреждений. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Наличие отрицательного результата теста на коронавирус у пациентов не позволяет полностью исключить отсутствие COVID-19, говорится в факсограмме, направленной департаментом. Там же сообщается, что «количество пациентов с внебольничной пневмонией быстро увеличивается», а «развитие осложнений может происходить стремительно, иногда в течение нескольких часов, чаще на третьи-пятые сутки от начала заболевания».

Главврачам советуют пользоваться «единственным достоверным диагностическим исследованием, позволяющим подтвердить или исключить развитие осложнений в виде пневмонии» — компьютерной томографией. Если симптомы, свидетельствующие о пневмонии, проявляются все более явно — следует отправлять пациента на КТ «с соблюдением противоэпидемического режима учреждения и режима разделения потоков», а если его состояние ухудшится — вызывать скорую.