Полиция в Москве задержала продавцов псевдотестов на коронавирус

Московские оперативники обнаружили объявление о продаже «тестов на коронавирус» на одной из интернет-площадок и задержали троих продавцов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Псевдотесты продавались по цене 2300 руб. за каждый. Полицейские в рамках операции попытались закупить 350 штук.

«Полицейские установили, что злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Вся изъятая продукция направлена на исследование», — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту мошенничества и подготовке преступления возбуждено уголовное дело.