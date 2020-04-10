Власти Омска призывают поддержать изменение Конституции под предлогом помощи врачам

Ролик, в котором говорится, что изменение Конституции, предложенное президентом, поможет России в будущем справиться с любой эпидемией, мэрия Омска разместила на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Для успешной работы медикам необходимы «новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им все это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку. Тогда нам никакой вирус будет не страшен», поясняется в видео.

​Голосование по изменению Конституции планировалось провести 22 апреля, но из-за пандемии его перенесли на неопределенный срок.