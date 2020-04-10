В иркутской колонии произошел бунт

В исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области произошел бунт осужденных. Версии о причинах у ФСИН и правозащитников разнятся.

Как пишет Совет правозащитников Иркутской области, все началось с избиения сотрудником колонии осужденного, который после этого порезал себе вены. Его избили вновь. В результате еще 17 заключенных также вскрыли себе вены.

«Из-за вчерашнего избиения колония взбунтовалась. Подожгли что-то в промзоне и дежурную часть. Колония оцеплена, ОНК не пускают, работает спецназ», — пишут правозащитники, отмечая, что за бунт зачинщиков обычно насилуют.

Пресс-служба регионального управления ФСИН утверждает, что это осужденные напали на сотрудника колонии, которого пришлось госпитализировать.

«Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения», — говорится в сообщении ведомства.

ФСИН проводит проверку, СК в отношении осужденных возбудил уголовное дело по статье о дезорганизации работы учреждения.