В Башкирии в республиканской больнице 170 пациентов и врачей заразились коронавирусом

В Уфе 170 врачей и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова по результатам предварительных тестов оказались больны COVID-19. Об этом пишет Gorobzor со ссылкой на министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Тесты 170 заболевших отправят на проверку в Роспотребнадзор. До этого в Башкирии было выявлено лишь 40 подтвержденных случаев коронавируса.

При этом в Стерлитамаке на карантин закрыты сразу две больницы из-за коронавируса. По словам министра, ограничения ввели в работу больниц №1 и №2 города.