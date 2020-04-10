Мэрия: московские больницы работают на пределе

В Москве резко увеличилось число госпитализаций — по сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных с коронавирусом выросло в два раза. Из них более 85% — с пневмонией, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс.). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — говорит вице-мэр.

Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти.