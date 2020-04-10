Врач бруклинского госпиталя Евгений Пинелис: Внутри больницы продолжается что-то страшное

По новым случаям и госпитализациям похоже, что пик пройден. Внутри больницы продолжается что-то страшное. Семь остановок сердца за ночь. Одна из них особенно трагична. Пациент, который прошел через все круги ада в БИТе, позавчера пожал на прощание руку доктору, медсестре. Провожаемый женой в слезах он отправился в обычное отделение. Обычно родственников не пускают, но он работал в больнице.

Следующий день он был в порядке, хотя все еще на вентиляторе. Был план вывода его с вентилятора, реабилитации. Ночью поднялась температура, после трех часов начались аритмии, мерцание желудочков не чувствительная к электричеству и лекарствам. Этот пациент был нашим успехом. Пройдя через шок и дыхательную недостаточность, требующую немыслимых вентиляционных параметров, он восстановился достаточно для реабилитации и легкие, как минимум рентгенологически, выглядели рабочими.

Раз восемь присылали видео нью-йоркского реаниматолога, который в растрепанных чувствах объясняет, что ковид - не ОРДС, это похоже на высотную болезнь и что мы неправильно их вентилируем. Так вот, мы делаем все, чтобы не доводить до ИВЛ. Мы уже видели, что происходит с пациентами на ИВЛ и делаем все, чтобы там не оказаться. Рентгенологически у этих пациентов типичный респираторный дистресс синдром. У некоторых из них комплаентность легких немного лучше, чем ожидаемая рентгенологически, но вентилировать их без высокого давления их невозможно. Просто высокофракциональный кислород не делает ничего, не интубировать пациентов с частотой дыхания 45 и насыщением 80-85 процентов на стопроцентном кислороде невозможно. Не меньше раз попадался странный текст про сошедшие с ума атомы железа, которые бегают по организму, забыв, как носить кислород. Текст неграмотен местами, уровень подачи материала ужасен, явно чувствуется политическая ангажированность. Также присылали рекомендации профессора Царенко и английские рекомендации от реаниматолога. Они очень хорошие. Можно спорить по каким-то моментам, но в ситуации с практически неизученной болезнью, другого ожидать не следует. Это такое небольшой обзор часто спрашиваемого.

Проход пика не значит, что что-то закончилось. Какое-то время пациенты, которые уже в больнице продолжать болеть и ухудшаться. Смертность будет продолжать расти во всех группах. К сожалению, похоже, что социальное неравенство по городу отражается и в статистике ковид. Больше 60 процентов умерших представители афро и латиноамериканского населения, которого в городе в районе 50 процентов. Вирус не расист, он не искусственного происхождения, но он с удовольствием обнажает все проблемы города, нищету, скученность, недоверие к медицинским и административным рекомендациям.

И как всегда спасибо за поддержку, за посланные СИЗ. Больница опять закупает СИЗ, но дефицит наверняка какое-то время сохранится, так что все, что прислали - бесценно.

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