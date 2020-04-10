Суды в регионах начали отменять штрафы за нарушение режима самоизоляции

Госдуме придется уточнить статью административного кодекса о нарушении режима самоизоляции, так как существующие формулировки не дают права полиции использовать ее для наказания тех, кто вышел из дома без веской причины. Об этом сообщают «Открытые медиа».

По мнению судов, статья 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по которой полиция выписывает протоколы, применима только к тем, кто находится на карантине по предписанию властей (старики, прибывшие из-за границы и больные коронавирусом). Верховный суд Татарстана признал составленные в отношении остальных граждан протоколы незаконными, в Краснодарском крае суды отменили 17 дел, а в Уфе прокуратура опротестовала первый в России штраф за нарушение самоизоляции.

Для граждан, не попадающих под 6.3, должна применяться ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Но полицейские не могут по ней выписать протокол.

«По статье 20.6.1 протоколы могут составлять только сотрудники МЧС, Роспотребнадзор и региональные чиновники, которым местное правительство передаст такие полномочия. В Татарстане, например, такими функциями наделен комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Соответственно, каждый регион должен сам назначать чиновников», — говорит юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова.

Решить проблему может Госдума через поправку, которая даст полицейским полномочия штрафовать нарушителей по ст. 20.6.1. В Госдуме о проблеме знают, но в комитете по госстроительству и законодательству над ней еще не работали, до думских каникул внести эту поправку депутаты не успеют, так как им нужно принять законопроекты о поддержке бизнеса. Поэтому скорректировать статью смогут не ранее чем в середине мая.

Отмечается, что Москва и Санкт-Петербург приняли отдельные законы для наказания нарушителей.