Правительство завершило сделку по покупке Сбербанка

Сделка правительства России с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка завершена, сообщили в Минфине. Правительство заплатило за 50% акций 2,14 трлн руб. из Фонда национального благосостояния, передают «Ведомости».

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка было объявлено в феврале. Тогда сумма сделки оценивалась более чем в 2,5 трлн руб.

Сделка позволит ЦБ выбраться из убытков, связанных с санацией банков и структурным профицитом ликвидности, а правительству — превратить часть средств ФНБ в ненефтегазовые доходы, чтобы их можно было потратить на социальные меры, обещанные президентом Владимиром Путиным. Кроме того устраняется конфликт интересов: ЦБ одновременно регулятор банковской системы и владелец крупнейшего банка страны.