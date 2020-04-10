В ООН призвали Россию незамедлительно расследовать все заявления о гомофобии

Российским властям следует разъяснить полиции и следователям, что «преступления с гомофобным подтекстом» требуют особого внимания, считает Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Как пишет «Коммерсант», призыв ООН связан с делами двух женщин, которые на почве гомофобии, подверглись нападению в октябре 2014 года в Санкт-Петербурге.

На женщин, которые держались за руки и целовались, напал мужчина, выкрикивающий гомофобные фразы. Второй снимал происходящее на видео. Но полиция долго отказывала женщинам в возбуждении дела. Добиться этого удалось лишь в мае 2015 года. Было возбуждено дело о побоях «в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений». Почти сразу расследование было приостановлено. Возобновила его полиция лишь, когда женщины обратились в комитет ООН в 2017 году. К тому времени сроки привлечения к уголовной ответственности уже истекли.

Согласно выводам комитета ООН, полиция не собрала вовремя доказательства и видеозаписи, а место нападения осмотрела лишь через три года. При этом гомофобный мотив не рассматривался.

Комитет ООН призвал Россию предоставить пострадавшим средства правовой защиты, денежную компенсацию и психологическую реабилитацию, «соразмерные серьезности нарушений их прав». А также дал властям рекомендации готовить сотрудников полиции и следственных органов с учетом гендерной проблематики и «незамедлительно и серьезно расследовать все сообщения о насилии в отношении женщин на гендерной почве, в отношении которых есть основания полагать, что насилие мотивировано ненавистью к лесбиянкам».

«Такое решение в защиту женщин-лесбиянок комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин принял впервые за свою практику, и поводом стало дело против России», — говорит правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев. В августе Россия, согласно процедуре комитета, должна будет отчитаться, какие меры она приняла по данному решению.