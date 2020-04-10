Почти две трети регионов России смягчили введенные из-за COVID-19 ограничительные меры

В большинстве регионов России ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, были ослаблены. В некоторых субъектах власти разрешили жителям ездить на дачи, гулять с детьми и совершать пробежки, а также расширили список организаций, которым разрешено работать. Об этом сообщает ТАСС.

Есть регионы, где меры, наоборот, усилили. Например, в Башкирии несовершеннолетним и людям старше 65 лет запретили выход из дома в определенные часы. В Якутии распространили режим полной самоизоляции еще на два района, где выявлены зараженные. В Чувашии и Оренбурге введена обязательная самоизоляция для приезжающих граждан. В Липецкой области ограничили доступ паломников в монастыри одного из районов.

В 24 регионах введен особый режим передвижения в некоторых населенных пунктах или изменены условия въезда на территорию всего субъекта.

В целом ситуация в регионах различная. Если где-то введены спецпропуска, то в других регионах помещают на карантин лишь тех, кто прибывает из других субъектов и из-за границы.