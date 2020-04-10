В России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, 18 человек умерли. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. Всего зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. 94 человека умерли, а выздоровели 795.
Новые случаи выявлены в следующих регионах:
🔸Москва - 1124
🔸Московская область - 182
🔸Республика Коми - 58
🔸Санкт-Петербург - 35
🔸Ульяновская область - 34
🔸Нижегородская область - 32
🔸Мурманская область - 23
🔸Республика Марий Эл - 22
🔸Краснодарский край - 20
🔸Республика Башкортостан - 18
🔸Ленинградская область - 17
🔸Чувашская Республика - 15
🔸Пензенская область - 15
🔸Тамбовская область - 12
🔸Калининградская область - 10
🔸Ставропольский край - 10
🔸Белгородская область - 8
🔸Калужская область - 7
🔸Липецкая область - 7
🔸Орловская область - 7
🔸Республика Адыгея - 7
🔸Рязанская область - 6
🔸Новгородская область - 6
🔸Республика Бурятия - 6
🔸Республика Тыва - 6
🔸Тверская область - 5
🔸Тульская область - 5
🔸Республика Северная Осетия - 5
🔸Ростовская область - 5
🔸Владимирская область - 4
🔸Воронежская область - 4
🔸Республика Ингушетия - 4
🔸Кабардино-Балкарская Республика - 4
🔸Пермский край - 4
🔸Саратовская область - 4
🔸Иркутская область - 4
🔸Кемеровская область - 4
🔸Хабаровский край - 4
🔸Костромская область - 3
🔸Вологодская область - 3
🔸Карачаево-Черкесская Республика - 3
🔸Оренбургская область - 3
🔸Тюменская область - 3
🔸Республика Хакасия - 3
🔸Новосибирская область - 3
🔸Республика Крым - 3
🔸Смоленская область - 2
🔸Волгоградская область - 2
🔸Республика Мордовия - 2
🔸Удмуртская Республика - 2
🔸Самарская область - 2
🔸Свердловская область - 2
🔸Омская область - 2
🔸Еврейская АО - 2
🔸Курская область - 1
🔸Республика Дагестан - 1
🔸Кировская область - 1