В России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, 18 человек умерли. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. Всего зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. 94 человека умерли, а выздоровели 795.

Новые случаи выявлены в следующих регионах:

🔸Москва - 1124

🔸Московская область - 182

🔸Республика Коми - 58

🔸Санкт-Петербург - 35

🔸Ульяновская область - 34

🔸Нижегородская область - 32

🔸Мурманская область - 23

🔸Республика Марий Эл - 22

🔸Краснодарский край - 20

🔸Республика Башкортостан - 18

🔸Ленинградская область - 17

🔸Чувашская Республика - 15

🔸Пензенская область - 15

🔸Тамбовская область - 12

🔸Калининградская область - 10

🔸Ставропольский край - 10

🔸Белгородская область - 8

🔸Калужская область - 7

🔸Липецкая область - 7

🔸Орловская область - 7

🔸Республика Адыгея - 7

🔸Рязанская область - 6

🔸Новгородская область - 6

🔸Республика Бурятия - 6

🔸Республика Тыва - 6

🔸Тверская область - 5

🔸Тульская область - 5

🔸Республика Северная Осетия - 5

🔸Ростовская область - 5

🔸Владимирская область - 4

🔸Воронежская область - 4

🔸Республика Ингушетия - 4

🔸Кабардино-Балкарская Республика - 4

🔸Пермский край - 4

🔸Саратовская область - 4

🔸Иркутская область - 4

🔸Кемеровская область - 4

🔸Хабаровский край - 4

🔸Костромская область - 3

🔸Вологодская область - 3

🔸Карачаево-Черкесская Республика - 3

🔸Оренбургская область - 3

🔸Тюменская область - 3

🔸Республика Хакасия - 3

🔸Новосибирская область - 3

🔸Республика Крым - 3

🔸Смоленская область - 2

🔸Волгоградская область - 2

🔸Республика Мордовия - 2

🔸Удмуртская Республика - 2

🔸Самарская область - 2

🔸Свердловская область - 2

🔸Омская область - 2

🔸Еврейская АО - 2

🔸Курская область - 1

🔸Республика Дагестан - 1

🔸Кировская область - 1