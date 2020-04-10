В Забайкалье главврач попросил у бизнеса стройматериалы на моногоспиталь для больных коронавирусом

Главврач Борзинской районной больницы в Забайкалье Дугоржап Доржиев попросил бизнес помочь переоборудовать здание под моногоспиталь для борьбы с коронавирусом. Объект должен закрыть потребности восьми районов края, сообщает ИА «Чита.Ру».

По распоряжению регионального минздрава на базе больницы должен появиться госпиталь для больных коронавирусом. Но для этого требуется переоборудовать объект, построить шлюзы и санпропускники, «требующие больших финансовых затрат», пишет в обращении к бизнесменам врач. Кредиторская задолженность у больницы при этом — 35 млн руб.

«Прошу оказать посильную финансовую помощь в строительстве, возможно в натуральном виде — строительными материалами. В случае положительного решения направим сметы и перечень материалов. Готовы принять любую материальную помощь», — говорится в обращении главврача.

По словам Доржиева, минздрав оказывает помощь больнице, но она целевая и плановая. Например, им выделили деньги на аппарат ИВЛ, средства индивидуальной защиты и вспомогательное оборудование.

«По строительным материалам не обращался. Просто здесь возник вопрос, что местные могут помочь: просто напишите нам, мы поможем. Я его написал, а вместо помощи его разослали везде», — говорит главврач. По его словам, после обращения районная администрация выделила 50 тыс. руб. и кое-какие строительные материалы, и «вопрос уже закрылся».