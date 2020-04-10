СК возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы из-за сноса в Праге памятника маршалу Ивану Коневу.

Демонтировав монумент, власти Праги «грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», считает следствие.

«Памятник дважды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на Площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года», — говорится в сообщении СК.

Памятник Ивану Коневу демонтировали 3 апреля. В МИД России заявили, что этот шаг не останется без ответа. Внешнеполитическое ведомство Чехии отметило, что скульптура будет установлена в другом месте, и Чехия выполнит свои обязательства по Договору о дружественных отношениях с РФ. Памятник предполагается разместить в создаваемом Музее ХХ века. Министр обороны Сергей Шойгу просил чешского коллегу передать монумент России.