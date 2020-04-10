«Русь сидящая» просит о помощи из-за блокировки счета

У «Руси сидящей» с января арестован основной счет, сообщила исполнительный директор движения Ольга Романова.

По ее словам, в прошлом году движение уволило сотрудника, на которого пожаловались политические активисты. Он с них брал деньги за защиту, что противоречит правилам «Руси сидящей». Но бывший сотрудник подал на движение в суд, разбирательство еще не закончилось, а основной счет движения уже арестован. Судья даже не сообщила об этом решении, после на месяц ушла в отпуск, а затем переносила заседания. Теперь суды не работают в стандартном режиме из-за коронавируса.

«Мы, конечно, подали все документы для снятия ареста, — рассказывает Романова. — Потому что нам надо помогать заключенным, платить за офисы, интернет и посылки. Но суды не работают. Денег нам хватит только до 1 мая. Потом — все».

Движение «Русь сидящая» помогает с защитой в судах, писать жалобы, учит правильно разговаривать со следователями и делать передачи в СИЗО и колонии, а также собирает и отправляет посылки заключенным, собирает вещи для специнтернатов; помогает семьям заключенных.



