Умирающие от COVID-19 в домах престарелых Великобритании не попадают в статистику

Число погибших от коронавируса в домах престарелых в Великобритании может быть близко к 1000, по подсчетам Care England. Однако официальная статистика по смертности в таких учреждениях значительно ниже, пишет The Guardian.

По данным Управления национальной статистики, в течение недели до 27 марта в домах престарелых во всей Англии и Уэльсе умерли 20 человек. Эти данные на 12 дней отстают от показателей ежедневной смертности и не показывают реальной картины.

Лидеры индустрии ухода и общество Альцгеймера говорят, что вирус сейчас активен примерно в половине домов престарелых. Всего в таких учреждениях в Великобритании находится около 400 тыс. человек. При этом профессор Крис Уитти, главный медработник правительства Великобритании, заявил, что зараженные есть чуть более чем в 9% домов по уходу.

«Мы наблюдаем занижение данных о количестве смертей, — говорит генеральный директор Care UK профессор Мартин Грин. — Смертей может быть еще не тысячи, но их количество уже приближается к этому уровню. Нам нужен надлежащий анализ уровня смертности в домах престарелых, и правительство должно собирать эти данные».

На фоне опасений, что вирус быстро распространяется по домам престарелых, особенно среди пациентов с деменцией, которых трудно изолировать, руководители медицинских учреждений и профсоюзы требуют немедленных действий для обеспечения большего тестирования и средств индивидуальной защиты. На проблему жалуются и сотни опекунов, одному из которых пришлось надевать на голову сумку вместо маски (близкие родственники и опекуны имеют право в Великобритании посещать больных с психическими расстройствами, например, с деменцией).

Представитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения заявил: «Мы полны решимости предоставить сектору социального обеспечения поддержку, необходимую для реагирования на коронавирус, и продолжать тесно сотрудничать с отделом общественного здравоохранения Англии для мониторинга ситуации в домах по уходу».