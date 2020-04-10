Харви Вайнштейн выздоровел — ранее сообщалось о его заражении COVID-19

Осужденный за сексуальные преступления голливудский продюсер Харви Вайнштейн не имеет симптомов коронавируса. Об этом сообщил представитель заключенного, сообщает Reuters.

При этом защита продюсера до сих пор официально не подтвердила, был ли он болен COVID-19. Так, один из адвокатов Вайнштейна не стал говорить о наличии коронавируса, но отметил, что заключенный все еще остается в медицинской части тюрьмы для лечения различных болезней, от которых он страдал до своего прибытия.

О том, что Вайнштейн заразился коронавирусом, сообщал 22 марта Майкл Пауэрс, глава профсоюза работников исправительных учреждений штата. Защита скандального продюсера не подтвердила и не опровергла эту информацию, сказав, что заявления, сделанные в отношении здоровья Вайнштейна, не были санкционированы Департаментом исправительных учреждений и могут являться нарушением правил конфиденциальности.

Напомним, что в марте суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.