Александр Шаравин: Против узурпации власти

Поспешное и постыдное изменение действующей Конституции дало В. Путину возможность правления, практически не ограниченного ни по времени, ни по полномочиям. Ему теперь будет фактически подчинена вся государственная власть – законодательная, исполнительная, судебная.

Не ограниченная ничем, кроме смерти, власть уже не раз бывала в нашей истории и всегда кончалась совместным правлением увядающего и всё более склонного к авантюрам вождя с угасающим рассудком. Бессменное правление – гарантия накопления пороков власти, перерастания их в хроническую неизлечимую форму. Это также гарантия разделения народа на господ и рабов.

Теперь перспектива пожизненного правления Путина становится всё более очевидной угрозой.

Как он встретил новую эпидемию?

Бросил свой народ. «У нас денег хватит лет на шесть», - говорили ещё вчера. А теперь в поддержке оказано тем, кто остался без заработка – дайте им хотя бы 70% от зарплаты из этих сказочных запасов!

«Мы своих не бросаем» - и 30 тысячам наших граждан запрещен въезд в страну!

А фактическое истребление малого и среднего бизнеса, на который возложено всё бремя ответственности за принятые государством решения. Поддержите их, иначе страна скоро не встанет.

Вместо этого в разгар обрушившихся бед он тратит более 320 миллиардов (!) рублей народных (бюджетных) денег на то, чтобы народ Российской Федерации лишился контроля в крупнейшей нефтяной компании страны («Роснефть»).

Истерическое решение прекратить переговоры со странами ОРЕС обернулось для нас потерей миллиардов уже не рублей – долларов, потерей рынков сбыта нефти и распродажей народного достояния по дешёвке. И теперь приходится как-то выбираться из этой пропасти, маскируя катастрофическое поражение.

Капитуляция в газовых торгах с Украиной и нефтяных с Белоруссией, торможение и даже бессмысленность строительства экспортных трубопроводов, необходимость платить 50 миллиардов долларов акционерам «ЮКОС»а – всё это прямые или косвенные последствия решений Путина.

Что, будем продлевать ещё на 12 лет?

У нас ещё осталась возможность остановить это, избавить детей и внуков от перспективы правления впавших в старческий маразм начальников, сделать так, чтобы в России начала закрепляться традиция регулярного обновления власти. Эта возможность – похоронить предложенные поправки в ходе объявленного и отложенного голосования.

Сейчас отношение к партиям, кандидатам на выборах, к политикам, общественным деятелям, средствам массовой информации должно определяться тем и только тем, как они относятся к комбинациям, манипуляциям и уловкам, нацеленным на транзит «от Путина к Путину». Нужно действовать вместе всем, кто считает необходимым честное обновление и ограничение власти – патриотам (демократам, левым, националистам) и интернационалистам (имперцам и либералам).

Решение этого вопроса зависит от всех нас. И уйти от него, зарыв голову в песок, не удастся: одобренное сегодня нами одряхление власти догонит завтра ваших детей и внуков.

Поэтому:

1. Я безусловно осуждаю изменения российской Конституции ради неограниченной власти нынешнего президента.

2. Я призываю всех лидеров общественного мнения, представителей СМИ, общественных организаций и политических партий не жульничать, не лукавить, а принять участие во всенародном обличении и отторжении захвата власти конкретным человеком или кланом ныне и во веки веков в России.

3. Я считаю, что в случае, если по итогам голосования народ скажет: «НЕТ» предложенным изменениям Конституции, все те, кто участвовал в их продвижении, должны уйти в отставку и в стране должны быть проведены подлинно свободные честные и демократические досрочные выборы Президента РФ, Государственной Думы, законодательных собраний субъектов Российской Федерации.

4. Я призываю каждого – скажите друг другу:

Наш народ, наши дети и внуки имеют право на полноценную, честную и демократическую смену власти сейчас и всегда потом. Нет узурпации под любыми предлогами!

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