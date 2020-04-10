Прекращается выпуск журнала «Русский Репортер»

Представители учредителя прислали редакции журнала «Русский Репортер» письма о расторжении трудовых договоров. Выпуск издания прекращен. Причины — экономические. Об этом говорится на странице журнала в «ВКонтакте».

«В новых условиях мы постараемся доделать все наши общие дела, а при возникновении малейшей возможности возобновим выпуск издания. Или придумаем что-то новое», — пишут журналисты.

В «Русском репортере» сообщают, что в начале марта им стало известно о внезапной потере крупного источника финансирования, «а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра».

«В эту, как говорится, «лихую годину» мы и наши друзья продолжаем делать материалы для социальных сетей «РР» и для нашей уютной платформы Les.media — на волонтерских началах, просто потому, что репортерам трудно сидеть без дела даже в такие времена. Продолжат работать наши благотворительные и образовательные начинания», — отмечают в редакции.

«Русский репортер» выходил на протяжении 13 лет. Первый номер журнала был выпущен 27 мая 2007 года.