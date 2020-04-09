ОПЕК+ может снизить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки

Члены ОПЕК и другие производители нефти обсуждают совместное сокращение добычи нефти до 20 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 20% мировых поставок, сообщает Reuters. Источники агентства отмечают, что Россия и Саудовская Аравия смогли урегулировать свои разногласия.

На фоне обсуждения ОПЕК+ доллар на Московской бирже опустился ниже 73 рублей, евро — ниже 80.

Напомним, предыдущая встреча ОПЕК+ состоялась в начале марта. Однако ее участники не смогли договориться о совместном снижении добычи нефти из-за отказа России. После этого Саудовская Аравия заявила о том, что будет наращивать добычу ресурса и снизила цены. Это привело к обвалу нефтяных рынков и наступающему кризису перепроизводства. Из-за серьезного снижения спроса нефтехранилища могли оказаться полностью заполненными уже к середине года.

В начале апреля президент США Дональд Трамп сообщал о возможности скорой сделки между Саудовской Аравией, Россией и рядом других стран по снижению добычи на 10 млн баррелей в день.

Накануне сделки обе стороны расходились во мнениях относительно базового уровня сокращений. Саудовцы настаивали на том, чтобы их сокращение отсчитывалось от рекордного апрельского показателя добычи, Россия предлагает использовать как точку отсчета средний показатель первого квартала, когда королевство выкачивало почти на 2 млн баррелей в день меньше.