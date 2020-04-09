Алексей Захаров о заморозке цен на продукты

Надеюсь, что правительство десять раз подумало, предлагая ограничить цены на продукты. Потому что при реально работающих ценовых ограничениях будут очереди, дефицит, и придется вводить рационирование продуктов. То есть карточки или как-то так. Это железный закон: никто не будет готов торговать себе в убыток. Исключение составляют те случаи, когда на рынке есть монополия, например, единственный магазин в маленьком городе или единственный поставщик (тогда да, с монополиями надо бороться). Однако, как я понимаю, в большинстве российских городов рынок продовольственных товаров достаточно конкурентен. В добавок, любые ограничения порождают черный рынок с коррупционной наценкой, то есть дополнительное перераспределение от бедных к богатым, а это — последнее, что нам сейчас надо.

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