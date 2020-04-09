Главред «Проекта» обратился в Следственный комитет из-за слежки

Главный редактор «Проекта» Роман Баданин подал заявления в ГУ МВД по Москве, Чертановскую межрайонную прокуратуру и Следственный комитет, после того как заметил за собой слежку. Об этом сообщает «Медиазона».

Баданин заметил 7 апреля по пути из Ногинска в Москву автомобиль, который на протяжении 100 километров точно следовал его маршруту, заезжая на автозаправку и во дворы. Слежка за журналистом началась именно в Ногинске, куда он впервые за 2,5 месяца поехал забрать документы.

«Стекла в автомобиле были полностью тонированы, поэтому разглядеть, кто в ней находился, не представлялось возможным», — говорит Баданин, который считает, что причиной для происходящего может являться его профессиональная деятельность. Возможно, в отношении главреда «Проекта» проводятся незаконные оперативно-розыскные мероприятия.

Осенью журналисты «Проекта» уже заявляли об угрозах, слежке и попытке взлома их аккаунтов. Тогда они работали над серией материалов о российских наемниках в Африке и на Ближнем Востоке, которые могли быть связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Сейчас Пригожин не является нашим предметом исследования, — говорит Баданин. — В марте у нас была громкая история про Марину Амаффи. Я тоже не верю, что это напрямую может быть связано, но после этого мы испытывали ряд проблем: там была спам-атака на меня, в частности, потому что я был одним из авторов этой заметки, и попытка заблокировать это видео в ютубе».

Сейчас журналист работает еще над одной важной темой, но не раскрывает подробности.