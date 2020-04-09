Банк Англии напрямую профинансирует правительство Великобритании

Правительство Британии воспользуется своим овердрафтом в Банке Англии впервые за 12 лет. О том, что овердрафт станет дополнительным краткосрочным источником ликвидности для правительства, говорится в совместном заявлении Министерства финансов Великобритании и Банка Англии.

Средства будут использоваться, «если это необходимо для сглаживания денежных потоков и поддержки упорядоченного функционирования рынков в период кризиса COVID-19».

Любые займы у Банка Англии со стороны правительства должны быть погашены до конца года.