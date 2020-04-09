Массовые мероприятия — главная причина взрывного распространения COVID-19

Ученые отмечают, что почти в каждом городе, где было зафиксировано быстрое распространение коронавируса, причиной стали массовые мероприятия. Заразиться в супермаркете или ресторане — шанс гораздо ниже, пишет The Guardian.

В Германии эпицентром COVID-19 считается город Хайнсберг, где проживает около 42 тыс. человек, среди которых выявлено 1442 инфицированных, а 43 умерли. Там 15 февраля в городском зале Gangelt прошел карнавал, участники которого были одними из первых зараженных. Каждая из стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии, сообщила о похожих историях, связанных с социальными, культурными или религиозными собраниями, где большое количество людей проводило многие часы в тесной компании — держась за руки, целуясь, делясь напитками из одного стакана.

«Одна картина, которую мы наблюдаем по всему миру, заключается в том, что везде, где пели и танцевали, вирус распространялся быстрее», — говорит профессор Хендрик Стрик, вирусолог из Университета Бонна, входящий в команду по «Кластерному исследованию Covid-19» в Хайнсберге. По мнению профессора, большинство заражений не связанно с посещением супермаркетов или ресторанов.

Передача происходила на «мероприятиях, где люди проводили много времени близко друг с другом»: лыжные вечеринки на австрийском курорте Ишгль, ночной клуб Trompete в Берлине и футбольный матч в Бергамо в Италии. Подобные мероприятия были в США («Марди Гра» в Новом Орлеане) и Австралии (танцевальная вечеринка в павильоне Bucket List). Во многих городах причиной вспышки стали религиозные мероприятия, в том числе похороны.

По мнению ученых, как только ограничения будут сняты, появятся новые «кластеры», которые позволят распространению вновь ускориться. Такая история произошла во Вьетнаме, которому удалось сдержать эпидемию во время уханьского периода, но одна из жительниц привезла вирус из Европы.

«Видимо, на следующем витке карантина запрещать будут не все подряд — а все веселое, гулящее и массовое. Праздник кончился, карнавала не будет», — оценивает выводы ученых журналист Юрий Сапрыкин.