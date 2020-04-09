Бывшего начальника карельской колонии задержали по делу об избиении заключенного

Экс-начальника карельской ИК-9 Ивана Савельева задержали по делу об избиении заключенного. Задержан и его заместитель Иван Ковалев, сообщает «Зона права».

Уголовное дело возбудили еще в октябре 2019 года из-за видео, на котором Савельев и Ковалев бьют заключенного, напоминает «Медиазона». Той осенью СМИ опубликовали информацию с рассказом заключенных о пытках в ИК-9. Савельев счел публикацию клеветой и подал заявление в СК. Следствие не нашло в статье клеветы и отказалось возбуждать дело по заявлению Савельева, но позднее возобновило проверку.

После появления видео с избиением заключенного в ИК-9 замглавы ФСИН Валерий Максименко пообещал уволить Савельева. Но вместо увольнения Савельев получил новую должность, а сам Максименко покинул свой пост.