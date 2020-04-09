«Давайте прекратим побираться»: глава Башкирии запретил медикам просить о благотворительности

Сотрудникам и главам медицинских учреждений глава Башкирии Радий Хабиров запретил просить о помощи. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я обращаюсь к главным врачам всех наших больниц и к руководителям медучреждений. Коллеги, у нас очень богатая республика, у нас очень серьезный бюджет. Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов», — сказал Хабиров, по словам которого на все нужды можно выделить деньги.

Глава республики также отметил, что «не успевают что-то пополнить», но «не было такого, чтобы люди на передовой не имели масок».

Ранее региональный минздрав попросил людей передать для новых отделений предметы и оборудование, которое не предусмотрены стандартным финансированием, но потребуется врачам, которые будут находиться в оборудованных в больнице общежитиях — одноразовая посуда, стиральные машины, фены, утюги, термосы, термопоты и электрические чайники. Также граждан просили помочь с хлопковой одеждой и резиновой обувью для пациентов и персонала.