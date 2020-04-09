Михаил Шамов: Бесчеловечность, возведенная в абсолют

Люди должны знать, что происходит на самом деле и что за «эвакуация» их ждет!

Хронология событий:

15:41 — я одновременно получаю смс на российский номер и письмо на почту от «Аэрофлота», что мой рейс вылетает ровно через 5 часов 29 минут! До этого НИКАКОЙ информации я не получал, ни смс, ни писем, ни звонков, телефон был постоянно включен! Причем именно от «Аэрофлота», а не от Госуслуг, где я заполнил форму, и это важно, далее поймете почему. Возвратный же билет в Россию у меня был Катарами на 14 апреля. После звонка родителям было принято решение лететь. Не знаю, как мне это удалось, но за полтора часа я успел собраться, сдать байк и договориться о жилье, что возможно я вернусь — я уже был в курсе того, КАК улетали люди из Бангкока...

18:10 — я выхожу из такси в аэропорту, смотрю на часы и думаю: как здорово, у меня есть ровно 3 часа, точно все успею! Сразу же бегу к табло — да, рейс есть, идет регистрация. Аэропорт совершенно пустой, на табло всего 2 активных рейса — это мой «Аэрофлот» SU-6296 и мой же, но не состоявшийся Катар в 18:45, last call. Мелькнула мысль, что если бы не постановление российского правительства по ограничению количества прибывающих в Россию граждан, то ровно через 6 дней я бы совершенно спокойно на нем бы улетел... Но нет.

18:15 — я на регистрации. 7 или 8 стоек совершенно пустые — они, как оказалось, предназначены для тех, у кого есть подтвержденные, перебронированные билеты «Аэрофлота», оттуда меня направляют на ЕДИНСТВЕННУЮ стойку, где уже огромная очередь на переоформление билетов других авиакомпаний, в том числе Катаров. В течение 10 минут от соседей по очереди я узнал, что, во-первых, есть какой-то СПИСОК, где должна быть твоя фамилия, и во-вторых, СВОИМ пассажирам «Аэрофлот» разослал информацию о вылете не за 5 часов до вылета, а накануне, в районе 8-9 часов вечера, то есть за 24 часа до вылета, а не за 5, как говорится, почувствуйте разницу! Далее я быстро нашел сотрудника нашего российского консульства, который сверял по паспортам, есть ли твоя фамилия в том самом заветном списке или нет. Вы наверное думаете, у него был на руках список? НЕТ!!! Он по КАЖДОМУ паспорту куда-то звонил, диктовал фамилию и ждал ответа. Звонки постоянно срывались. Время проверки ОДНОГО паспорта занимало от одной до 3-х минут, цивилизованной очереди на проверку НЕ БЫЛО, была самая настоящая давка, где каждый первым пытался всучить сотруднику консульства именно свой паспорт, у некоторых на руках было по 4-5 паспортов, и такая «проверка» занимала иногда 5 минут и более. По моим наблюдениям, около 50% приехавших были в этом заветном списке, остальных же, так же ПОЛУЧИВШИХ такие же сообщения, как и я, там не было, и им сразу было предложено ПОЕХАТЬ ПО ДОМАМ‼️

То есть даже за деньги, за 400 ЕВРО, к слову говоря, им продавать билет ОТКАЗЫВАЛИСЬ‼️ Причем иногда доходило до совершеннейшего абсурда — например: муж был в списке, а жены НЕ БЫЛО, и наоборот, то есть один из супругов МОГ улететь этим рейсом, а другой НЕТ, и точка. Видел отца семейства, который БЫЛ в списке, а всей его семьи — жены и двоих детей НЕ БЫЛО!!! При этом сотрудник консульства постоянно упоминал ГОСУСЛУГИ и всех, кого не было в заветном списке, отправлял разбираться с ними. Люди пытались до них дозвониться прямо со стойки регистрации, но ни у кого это не получалось. Некоторые просто разворачивались и уходили, многие звонили родным в Россию за помощью, несколько девушек плакали, некоторые люди были буквально на грани истерики... Все это напоминало полнейший СЮР!!!

19:15 — я узнаю, что я в списке. Ну все, вроде бы отлегло, до вылета еще два часа, осталось только-то купить билет. И тут начинается самое интересное! При проверке сотрудник консульства аж дважды переспрашивает каждого, готов ли он КУПИТЬ билет, но видимо для «Аэрофлота» и этого недостаточно. Поэтому на той ЕДИНСТВЕННОЙ стойке, где можно купить билет, уже большая очередь из «проверенных», а на стойке у ЕДИНСТВЕННОГО работника, который продает билеты, уже внушительная пачка паспортов. На обработку ОДНОГО паспорта уходит не менее 5 минут. Пассажира еще раз проверяют, уже на наличие в СПИСКЕ теперь уже «АЭРОФЛОТА», затем производится оплата, данные снова отсылаются в Москву, и оттуда спустя какое-то время этому работнику на телефон высылают перебронированный код подтверждения, «счастливчик» фотографирует его на свой и бежит на одну из СЕМИ совершенно пустых и ничем не занятых стоек регистрации сдавать багаж.

20:30 — напряжение нарастает. За те полтора часа, что я стоял в очереди на покупку билета, работник успел осчастливить максимум человек 15-20. Но мой паспорт уже у него, равно как и паспорта еще 15-20 человек. Среди них есть и семьи с детьми, и даже беременная женщина с супругом.

20:45 — сотрудник консульства заявляет, что самолет УЛЕТИТ ВОВРЕМЯ и ждать никого НЕ БУДЕТ😳 На секундочку, это ЕДИНСТВЕННЫЙ и последний рейс в аэропорту, по информации того же сотрудника консульства, из 450 мест в самолете 300 — это подтвержденные билеты Аэрофлота, от силы 50 билетов были проданы за все время продажи, то есть в самолете еще около 100 свободных мест‼️ Но самолет улетит вовремя, видимо чтобы не платить пени аэропорту за ЗАДЕРЖКУ рейса. Нам, тем кто стоит у стойки, чьи паспорта обрабатываются до сих пор, обещают, что мы улетим. Но тут внезапно сотрудник консульства убегает к месту посадки, поскольку несколько человек из тех, кто вот только что КУПИЛ билет за 400 евро, «АЭРОФЛОТ» НЕ САЖАЕТ в самолет, мотивируя это тем, что они ОПОЗДАЛИ НА ПОСАДКУ‼️‼️‼️

21:10 — самолет вылетает в Москву по расписанию. Нам всем возвращают паспорта. Все свободны. Информации о следующем «эвакуационном» рейсе нет никакой. Около 50, а может быть и ста человек (ровно столько, сколько свободных мест в самолете), в том числе и я, оплеванные, униженные и буквально растоптанные своей же страной, «Аэрофлотом» и Госуслугами вместе взятыми, потихоньку идут на выход... Кто-то по-прежнему плачет, кто-то звонит родным и буквально кричит в трубку, а кто-то, как я, опустошен настолько, что единственное желание — это поскорее добраться обратно до дома и забыть все это как страшный сон.

P. S. Мне-то еще повезло, я живу в 15 минутах от аэропорта и в своем комплексе договорился, что могу вернуться, мне хотя бы ЕСТЬ КУДА вернуться, и хозяин моего байка, балиец, милейшей души человек, тоже предупрежден и завтра с утра пригонит мне обратно мой байк. То есть у меня вообще все зашибись, не считая того времени и моральных сил, которые я потратил на эту совершенно отвратительно, бездарно и античеловечно организованную «эвакуацию»... А вот те обрывки фраз, которые я слышал в тот момент, от людей, которые приехали из Чангу, из Убуда и даже более удаленных от аэропорта мест — от них становилось просто дурно. Люди, в том числе и пожилые, целые СЕМЬИ, с ДЕТЬМИ стояли на улице, практически ночью, и решали ЧТО им делать и КУДА им теперь ехать.

Ну и обещанная вишенка: массовая рассылка была проведена «Аэрофлотом». С единственной целью — СРУБИТЬ БАБЛА‼️ Чем больше народу приедет, тем больше мест по 400 евро будет распродано. И их совершенно не интесовал тот момент — есть ли ты в списках Госуслуг или тебя там нет.

Бесчеловечность, возведенная в абсолют.