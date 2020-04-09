В России более 10 тысяч зараженных

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, 13 человек умерли. Всего зарегистрирован 10 131 случай заболевания в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.
По регионам новые случаи распределились так:
🔸Москва — 857
🔸Московская область — 199
🔸Санкт-Петербург — 44
🔸Брянская область — 40
🔸Республика Коми — 31
🔸Владимирская область — 24
🔸Краснодарский край — 20
🔸Ленинградская область — 18
🔸Астраханская область — 16
🔸Ивановская область — 13
🔸Республика Дагестан — 13
🔸Тульская область — 12
🔸Курская область — 10
🔸Архангельская область — 10
🔸Республика Татарстан — 9
🔸Пермский край — 9
🔸Вологодская область — 8
🔸Республика Калмыкия — 8
🔸Кировская область — 8
🔸Тверская область — 7
🔸Новгородская область — 7
🔸Республика Северная Осетия — 7
🔸Нижегородская область — 7
🔸Республика Башкортостан — 6
🔸Орловская область — 5
🔸Новосибирская область — 5
🔸Приморский край — 5
🔸Липецкая область — 4
🔸Смоленская область — 4
🔸Республика Мордовия — 4
🔸Саратовская область — 4
🔸Республика Бурятия — 4
🔸Костромская область — 3
🔸Калининградская область — 3
🔸Ставропольский край — 3
🔸Ростовская область — 3
🔸Свердловская область — 3
🔸Алтайский край — 3
🔸Иркутская область — 3
🔸Камчатский край — 3
🔸Республика Крым — 3
🔸Ярославская область — 2
🔸Псковская область — 2
🔸Чувашская Республика — 2
🔸Ульяновская область — 2
🔸Челябинская область — 2
🔸Мурманская область — 1
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 1
🔸Республика Марий Эл — 1
🔸Тюменская область — 1