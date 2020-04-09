В России более 10 тысяч зараженных

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах, 13 человек умерли. Всего зарегистрирован 10 131 случай заболевания в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

По регионам новые случаи распределились так:

🔸Москва — 857

🔸Московская область — 199

🔸Санкт-Петербург — 44

🔸Брянская область — 40

🔸Республика Коми — 31

🔸Владимирская область — 24

🔸Краснодарский край — 20

🔸Ленинградская область — 18

🔸Астраханская область — 16

🔸Ивановская область — 13

🔸Республика Дагестан — 13

🔸Тульская область — 12

🔸Курская область — 10

🔸Архангельская область — 10

🔸Республика Татарстан — 9

🔸Пермский край — 9

🔸Вологодская область — 8

🔸Республика Калмыкия — 8

🔸Кировская область — 8

🔸Тверская область — 7

🔸Новгородская область — 7

🔸Республика Северная Осетия — 7

🔸Нижегородская область — 7

🔸Республика Башкортостан — 6

🔸Орловская область — 5

🔸Новосибирская область — 5

🔸Приморский край — 5

🔸Липецкая область — 4

🔸Смоленская область — 4

🔸Республика Мордовия — 4

🔸Саратовская область — 4

🔸Республика Бурятия — 4

🔸Костромская область — 3

🔸Калининградская область — 3

🔸Ставропольский край — 3

🔸Ростовская область — 3

🔸Свердловская область — 3

🔸Алтайский край — 3

🔸Иркутская область — 3

🔸Камчатский край — 3

🔸Республика Крым — 3

🔸Ярославская область — 2

🔸Псковская область — 2

🔸Чувашская Республика — 2

🔸Ульяновская область — 2

🔸Челябинская область — 2

🔸Мурманская область — 1

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 1

🔸Республика Марий Эл — 1

🔸Тюменская область — 1