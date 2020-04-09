Мировая экономика может потерять из-за коронавируса $5,5 трлн

Пандемия коронавируса обойдется мировой экономике потерей роста примерно в $5,5 трлн (8% мирового ВВП) в течение следующих двух лет. Об этом свидетельствуют расчеты JPMorgan, которые приводит Bloomberg. Рецессия обещает быть самой серьезной для мирного времени с 1930-х годов.

Согласно прогнозам, сам спад будет кратковременным, при этом экономике потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентных уровнях монетарного и фискального стимулирования ВВП вряд ли вернется к докризисной тенденции раньше 2022 года. При этом восстановление может оказаться еще более медлительным, чем прогнозируют экономисты.

В среду 8 апреля Всемирная торговая организация заявила, что пандемия может вызвать более глубокий коллапс международных торговых потоков, чем когда-либо в послевоенную эпоху. Международная организация труда на этой неделе заявила, что более 1 млрд работников подвергаются высокому риску сокращения заработной платы или потери работы. Международный валютный фонд должен обнародовать свои прогнозы в рамках весеннего совещания, которое состоится в ближайшее время.