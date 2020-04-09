Главврачи московских больниц предложили включить клиники для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему

Включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему предлагает Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров. Медики предлагают отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. В настоящее время подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны новым коронавирусом. Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней, говорят они.

«Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты, и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», — разъясняет Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке.

Поэтому Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются признаки пневмонии с характерными клиническими проявлениями, то его госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что издали приказ об изменении принципов маршрутизации пациентов.