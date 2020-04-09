Пригожинские СМИ анонсировали фильм про сидящего в тюрьме Триполи политтехнолога

СМИ холдинга «Патриот», который связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, анонсируют фильм «Шугалей» про находящегося в ливийской тюрьме политтехнолога Максима Шугалея. Картина позиционируется как основанный на реальных событиях приключенческий боевик. Znak.com пишет, что создатели фильма надеются с его помощью привлечь внимание к ситуации СМИ и всего мира.

Режиссером картины выступил Денис Нейманд, главную роль сыграл Кирилл Полухин. «Шугалей» планируют показать на Первом канале и канале «Звезда».

Анонс фильма кроме СМИ из медиагруппы «Патриот» анонсировали в соцсетях политики и общественные деятели, в том числе депутаты Госдумы Виталий Милонов и Сергей Вострецов. Опубликовавший трейлер депутат петербургского парламента Константин Чебыкин сообщил, что его попросили разместить анонс, сам он знаком с Шугалеем.

Директор Фонда национальных ценностей Александр Малькевич (бывший главный редактор издания USA Really (входит в медиагруппу «Патриот»), рассчитывает, что фильм привлечет внимание всего мира и СМИ, не уточняя, как это повлияет на нахождение Шугалея в тюрьме. При этом ливийское консульство отказалось общаться с ним и другими желающими помочь политтехнологу (в том числе с депутатом Госдумы. Виталием Милоновым).

Политтехнолог Максим Шугалей и медик-переводчик из Москвы, выпускник РУДН Самер Суайфан были арестованы в столице Ливии в мае 2019 года. Их деятельность в Триполи связывается с вмешательством структур бизнесмена Евгения Пригожина (в том числе ЧВК «Вагнер») в гражданскую войну в Ливии. Узнать о том, как Шугалей попал в тюрьму, можно из четвертой части расследования «Шеф и повар».