ВОЗ просит не причинять вред кошкам из-за того, что те могут болеть COVID-19

Кошки и хорьки могут заразиться коронавирусом, а для собак этот риск значительно ниже. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 8 апреля в журнале Science. В связи с этим ВОЗ планирует более внимательно изучить передачу вируса между животными и людьми, но просит не обижать страдающих от болезни зверей, сообщает Reuters.

Исследование проводилось, чтобы определить наиболее подходящих животных для тестирования вакцин от коронавируса. Его авторы отмечают, что собаки, куры, свиньи и утки вряд ли могут заразиться вирусом. А вот кошки и хорьки оказались очень чувствительны к нему. Ученые также обнаружили, что кошки могут заражать друг друга воздушно-капельным путем. А котята, подвергшиеся воздействию вируса, имели массивные поражения в легких, носу и горле. В опасности находятся и другие представители семейства кошачьих. У хорьков вирус серьезных последствий не вызывает и находится в основном в верхних дыхательных путях.

Ранее сообщалось о заболевшем COVID-19 тигре из зоопарка в Нью-Йорке.

«Эти данные подтверждают рекомендацию о том, что люди, зараженные COVID-19, должны дистанцироваться не только от других членов семьи, но и от домашних животных, чтобы не передавать вирус своим питомцам, особенно кошкам или другим кошачьим», — говорит глава отдела инфекционных заболеваний женского госпиталя Бостона Даниэль Курицкес.

Всемирная организация здравоохранения заявила в среду, что работает со своими партнерами, чтобы более внимательно изучить роль домашних животных в сложившемся кризисе. Основываясь на имеющихся данных, эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове заявила на пресс-конференции: «Мы не считаем, что они играют определенную роль в передаче, но мы думаем, что они могут заразиться от зараженного человека».

Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан попросил людей не принимать ответные меры против животных в связи со вспышкой коронавируса. «Они сами по себе и заслуживают того, чтобы к ним относились с добротой и уважением. Они такие же жертвы, как и все мы», — сказал Райан.