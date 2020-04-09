Борис Макаренко о выходе Сандерса из президентской гонки в США

Практически гарантированно соперником Трампа теперь станет Джо Байден.

После мартовских праймериз шансы Сандерса на победу оценивались невысоко (35% против 59% у Байдена), но кампанию бы Сандерс продолжил, чтобы популяризировать свою повестку. Если бы... если бы большинство апрельских праймериз не были перенесены, и если бы единственные состоявшиеся — вчера — праймериз в штате Висконсин не были такими разочаровывающими. Это лекции и семинары можно делать в онлайне, а агитацию вести — плохо получается (ее и не было почти, кроме как по телевидению). Голосовали по почте, в режиме drive-thru, а где были участки, избиратели стояли в масках и на расстоянии 5 футов друг от друга, а в избирательные комиссии пришлось сажать национальных гвардейцев. Результаты праймериз в Висконсине будут опубликованы не ранее 11 марта, но предсказывалась уверенная победа Байдена, и экзитполы, видимо, ее подтверждают. От дальнейших праймериз «публичный дивиденд» для Сандерса был бы невелик. Вот и отказался от продолжения борьбы.

Но влияние Берни Сандерса на Демократическую партию остается значительным и может еще возрасти: ведь, к примеру, именно он предлагал государственную страховую медицину, которая могла бы помочь 27 миллионам американцев, не имеющих страховки, в условиях пандемии. Тесты на коронавирус и первую помощь в Америке делают бесплатно, но все равно пандемия больнее ударит по наиболее обездоленным, лишенным доступа к качественной медицинской помощи. Так что вычеркиваем его из президентской гонки, но не из американской политики.

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