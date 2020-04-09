Трамп: США не будет сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские производители уже сократили добычу нефти и больше этого делать не станут, сообщает Reuters.

«Послушайте, мы уже сократили», — ответил Трамп журналистам на вопрос, присоединится ли США к сокращению добычи нефти, которое ряд стран, включая Россию и Саудовскую Аравию, обсудит 9 апреля на встрече ОПЕК+.

«Я думаю, что они исправят это. За прошедшую неделю достигнут большой прогресс, и будет интересно посмотреть, что выйдет из ОПЕК+ завтра», — добавил Трамп, имея в виду встречу стран-экспортеров.

Напомним, что на предыдущей встрече ОПЕК+, прошедшей в начале марта, страны не смогли договориться о сокращении добычи из-за падения спроса на фоне коронавируса. Это привело к значительному падению цен на нефть и обвалу фондовых рынков.

По информации The Wall Street Journal, Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, пользуясь низкими ценами, скупал активы недооцененных, по его мнению, европейских нефтяных компаний и накопил пакеты акций на сумму около $1 млрд. Речь идет о долях в Equinor ASA, Royal Dutch Shell PLC, Total SA и Eni SpA.